Bitte einsteigen: Europa mit dem Zug

Ein Ticket, zwölf Städte, 22 Tage. Die beiden DW-Reporterinnen Giulia Saudelli und Luisa von Richthofen wollen eine besondere Art des Reisens kennenlernen: mit dem Interrail-Ticket quer durch Europa.

Dabei werden sie sieben Länder besuchen: Deutschland, die Tschechische Republik, Ungarn, Slowenien, Italien, Frankreich und die Niederlande. Unterwegs besichtigen sie bekannte touristische Highlights, aber auch Ziele abseits der ausgetretenen Pfade.

Sowohl Giulia als auch Luisa freuen sich sehr darauf, andere Reisende zu treffen. Die beiden Reporterinnen haben bereits in sechs EU-Ländern gelebt und gearbeitet. "Als Europäer haben wir so viele Gemeinsamkeiten. Und das merkt man bei einer Zugfahrt durch Europa besonders", meint Luisa.

Giulia (links) und Luisa werden während ihrer Interrail-Reise zwölf Städte in sieben Ländern besuchen

Europäischer Kultur auf der Spur

Zugreisen seien ideal, Europas Vielfältigkeit zu entdecken, so Giulia. "Auf einer Zugfahrt reist man viel langsamer und kann so ein Land, seine Städte und die Landschaften noch intensiver erleben. Ich freue mich darauf herauszufinden, was jedes Land so einzigartig macht."

Zu den geplanten Highlights ihrer Reise gehören die historische Badehauskultur in Budapest, die bunten Häuser von Cinque Terre und das berühmte Kunstfestival in Avignon.

Ihre Erfahrungen und Erlebnisse auf Festivals, in Museen, Cafés oder auf Märkten wollen Sie mit Ihnen teilen. Auf unserer Reise-Website posten sie deshalb regelmäßig Bilder von den schönsten Plätzen, die sie besucht haben.

Wer tiefer in ihre Reise eintauchen will, findet noch mehr praktische Reise- und Insidertipps auf unserem Instagram-Account @dw_travel, die Ihnen bei Ihrer nächsten Zugfahrt durch Europa eine Hilfe sein könnten. Und auch unsere Reporterinnen freuen sich über Ihre Unterstützung: Entscheiden Sie mit, welche Orte und Sehenswürdigkeiten die beiden besuchen sollen!

Gewinnen Sie ein DW-Reiseset für Ihre nächste Zugfahrt

Gewinnen Sie dieses DW-Reiseset!

Während Giulias und Luisas Reise durch Europa haben Sie die Chance, etwas zu gewinnen. Wir verlosen ein Reiseset mit einem DW-Schirm, einer DW-Kaffeetasse-to-go und DW-Kopfhörern. Wenn Sie bis 30. Juli 2019 unsere Preisfrage beantworten, können Sie gewinnen:

Wieviele Länder wollen Giulia und Luisa auf ihrer Interrail-Reise besuchen?

Folgen Sie uns außerdem auf Instagram und liken Sie einen beliebigen Post von Luisa und Giulia bis zum 30. Juli. Auf diesem Weg können Sie ein weiteres DW-Reiseset gewinnen. Viel Glück!