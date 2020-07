Bischof Grigorije: "Wenn die Polizisten jemanden überfahren, frage ich mich: Haben sie vergessen, dass das ein Mensch ist?"

Bischof Grigorije ist einer der populärsten Geistlichen in Serbien. Von dort erreichen ihn täglich Bitten, die zerstrittene Opposition anzuführen. Viele im früheren Jugoslawien erinnern sich noch an seine Rolle als Führer der Demonstrationen gegen Slobodan Milosevic in den 90er Jahren. Doch inzwischen ist der damalige Theologie-Student zum Bischof geweiht worden. Wie steht Bischof Grigorije zu den Demonstrationen in Serbien? Die Deutsche Welle hat ihn in Düsseldorf, wo er residiert, besucht.