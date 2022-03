„Bio“ in Deutschland

Im ersten Corona-Jahr 2020 ist der Umsatz an Bio-Lebensmitteln in Deutschland auf knapp 15 Milliarden Euro angestiegen. 6,4 Prozent aller in Deutschland gekauften Lebensmittel sind „bio“. Experten erklären das mit der Tatsache, dass in Pandemiezeiten viele Menschen häufiger zu Hause gekocht und dabei Wert auf Bio-Lebensmittel gelegt haben. Aber was bedeutet „bio“ eigentlich genau? Nina und David vom Deutschlandlabor wollen herausfinden, welche Vorteile Bio-Lebensmittel haben und ob es eventuell auch Nachteile gibt.



So können Sie vorgehen:

Verteilen Sie das Arbeitsblatt und schauen Sie gemeinsam die Video-Episode Bio aus der Serie Deutschlandlabor. Dabei bearbeiten die Lernenden in Einzelarbeit die Übungen 1 bis 3 des Arbeitsblatts. In Übung 4 diskutieren sie dann gruppenweise über folgendes Thema: „In der Mensa/Cafeteria der Schule werden nur noch Mahlzeiten verkauft, die mit Bio-Lebensmitteln zubereitet wurden.“ Als Vorbereitung auf die Diskussion sammeln die Lernenden in der Gruppe Argumente. Eine Gruppe vertritt Argumente für Bio-Lebensmittel, die andere dagegen. Dabei können sie auch ihre Notizen zu den Äußerungen über Bio-Lebensmittel aus dem Film zu Hilfe nehmen. Passende Redemittel zu Meinungsäußerung, Zustimmung und Widerspruch finden Ihre Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer auf dem Arbeitsblatt.

Lassen Sie die Diskussion als „Zick-Zack-Dialog“ durchführen. Gruppe A und B stehen oder sitzen sich gegenüber. Die erste Person aus Gruppe A nennt das erste Argument der Gruppe. Die erste Person aus Gruppe B reagiert darauf und nennt ein Gegenargument. Die Lernenden sollen dabei auch die vorgegebenen Redemittel verwenden. Darauf antwortet die zweite Person aus Gruppe A usw. So kommen möglichst viele zu Wort. Die Diskussion ist zu Ende, wenn es keine Argumente mehr gibt. Am Ende bewerten die Lernenden gemeinsam, wer die besseren Argumente hatte.



Benötigte Materialien:

Lektion „Bio“ (Video)

Arbeitsblatt „Bio“



Niveaustufe:

mind. A2



Das Format in Kürze:

Das Deutschlandlabor sucht Antworten auf viele Fragen zu deutschen Klischees: Essen die Deutschen jeden Tag Wurst und funktioniert hier wirklich alles perfekt? Moderatorin Nina und Moderator David reisen durch ganz Deutschland, treffen Menschen auf der Straße und Expertinnen und Experten, die manchmal für überraschende Erkenntnisse sorgen.

Die Serie zeigt in 20 Episoden verschiedene Facetten der Gesellschaft und des Lebens in Deutschland. Zu jeder Video-Folge gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreiche Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen.