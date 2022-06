Billie Eilish mit Akustik-Konzert in Bonn

Einen ersten Vorgeschmack auf ihre anstehende Europatour gab Billie Eilish am Mittwochabend in Bonn. Im Telekom Forum spielte die Sängerin ein außergewöhnliches Konzert. Keine Tänzer, keine Flammenwerfer, kein Konfetti: der Abend war eine minimalistische Veranstaltung. Im Mittelpunkt stand klar Billie Eilish. Auf einem Hocker sitzend, performte sie Songs aus ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" und aus dem zweiten Album "Happier Than Ever". Den Höhepunkt der Show bildete der gleichnamige Song, den Billie Eilish als Abschluss performte - und dabei ein politisches Statement setzte. Kurzerhand schnappte sie sich eine Ukraine-Flagge und küsste diese, was für Jubel im Publikum sorgte.

Bühnenshow mit ihrem Bruder

Begleitet wurde sie von Finneas O’Connor, der mal Klavier, mal Gitarre spielte. Er ist nicht nur Billie Eilishs vier Jahre älterer Bruder, sondern auch der Produzent und Co-Writer ihrer Songs. Ihre ersten Hits, darunter "Ocean Eyes", produzierten sie gemeinsam im Kinderzimmer. Damals war Billie Eilish 13 Jahre alt, der Song machte sie berühmt. Als am Mittwochabend die ersten Noten der Ballade anklangen, jubelten die Fans. Fast alle konnten mitsingen, viele zückten ihre Handys. Einige Fans schalteten per Videocall Freunde hinzu.

Finneas O'Connell (links) ist selbst als Musiker erfolgreich

Nur 2000 Menschen fanden im Telekom Forum Platz - eine einmalige Gelegenheit, Billie Eilish ganz nah zu erleben. Normalerweise füllen Zehntausende Menschen die Arenen, in denen sie auftritt. Für das exklusive Akustik-Konzert in Bonn waren die Karten innerhalb von Minuten vergriffen.

Minimalistische Akustik

Eine neue Erfahrung war es, die Songs in ihrer akustischen Version zu hören. Ohne elektronische Beats entfaltet die Stimme der jungen Sängerin noch mehr als sonst ihre Wirkung. Besonders glänzte sie in ruhigen Stücken wie das Bossa-Nova-Stück "Billie Bossa Nova". Andere Hits wie "Bad Guy" klangen akustisch so ungewohnt, dass sogar Billie darüber schmunzeln musste. Trotz ihrer zurückgelehnten Art beherrschte sie die Bühne mit Charisma und Witz - und muss dafür nicht einmal aufstehen. Immer wieder sprach sie zu ihren Fans, kümmerte sich sichtlich um ihr Wohlergehen. Als jemand im Publikum mitten im Lied " idontwannabeyouanymore" zusammenbrach, stoppte Billie Eilish und rief die Security. Allen anderen riet sie, auf sich aufzupassen und Wasser zu trinken. Erst dann setzte sie den Titel fort.

Die 20-Jährige nimmt Rücksicht und kümmert sich um ihre Fans - und die lieben sie dafür. Einige hatten vor dem Konzertareal Zelte auf dem Gelände aufgeschlagen, um später ganz vorne in der Schlange zu stehen. Billie Eilish gilt als authentisch. Viele sagen, sie habe den Pop verändert. Sie sei nicht auf Show aus, sondern viel ehrlicher, auch dass sie auf die Klimakrise und Frauenrechte aufmerksam macht, steigert ihre Beliebtheit.

Billie Eilish ist für ihre Fans ein Vorbild

Nicht nur die Fans wollten Billie Eilish unbedingt sehen. Auf der Gästeliste der Telekom standen auch deutsche Stars wie die Schauspielerin Lena Lenke oder TikTok-Star Lena Mantler. Für sie sei Billie Eilish ein Vorbild, sagte Lena der DW. "Billie Eilish hat gezeigt, dass es okay ist, als Frau oder als Mädchen oversized Klamotten zu tragen. Sie hat mich inspiriert, mein Ding durchzuziehen".

Billie Eilish bei der Met-Gala am 2. Mai in New York

Billie ist bekannt dafür, dass sie sich für Bodypositivity einsetzt. In der Vergangenheit wurde die Sängerin zum Ziel von Online-Hasskommentaren, die ihren Körper kritisierten. Diese verarbeitete sie prompt zu ihrem Song "Not My Responsibility". Auf Instagram, wo ihr über 100 Millionen Menschen folgen, nutzt sie ihre Reichweite. Dort spricht die vegan lebende Sängerin etwa über Rassismus oder Umweltschutz.

Ihre Welttournee, die im Februar 2022 in den USA startete, soll so grün wie möglich sein. Am 3. Juni beginnt Eilish ihre Europatour, drei Konzerte gibt sie in Deutschland: in Frankfurt (19.06.), Köln (21.06) und Berlin (30.06.).