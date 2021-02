Bill Kaulitz: "Die Einsamkeit ist mein größter Feind"

Eigentlich wollte Bill Kaulitz auf Lateinamerika-Tour gehen - doch dann kam Corona und er wurde wie der Rest der Welt zum Nichtstun verurteilt. Oder um es in seinen eigenen, sehr direkten Worten zu sagen: Die Pandemie habe ihn, "genau wie den Rest der Welt, heftig in den Arsch gefickt."

Die Mußezeit im Lockdown nutzte er, um auf 384 Seiten seine Memoiren zu Papier zu bringen: "Career Suicide. Meine ersten dreißig Jahre" heißt das Werk. Eigentlich ist man mit 30 noch recht jung für eine Autobiografie, doch den Einwand wischte Bill Kaulitz gegenüber der Zeitschrift "Der Spiegel" weg: Ihn habe die Sorge umgetrieben, er könnte "vergessen, was passiert ist."

Bill Kaulitz nimmt in seinem Buch kein Blatt vor den Mund, das wird schon im Vorwort klar: "Die meisten Namen wurden geändert - neben denen der Gierigen und Maßlosen, der Heuchler und Meuchler auch die der Unschuldigen, um sie ebenso zu schützen", schreibt er da. "Andere hingegen blieben einfach, wer und wie sie sind." Eine Botschaft gibt er seinen Lesern auch gleich mit auf den Weg: "Nichts ist schwieriger, als man selbst zu sein. Traut euch!"

"Tom und ich waren die Aliens"

Er selbst hat sich getraut, allen Anfeindungen zum Trotz. Aufgewachsen ist er in dem 600-Seelen-Dorf Loitsche nördlich von Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Sein Zwillingsbruder Tom ist sein bester Freund und - auch das macht das Buch mehr als deutlich - ist es bis heute. Tom hat keine Probleme damit, dass Bill schon mal in Mamas Stöckelschuhen durchs Haus stolziert, ein rosafarbenes Tutu probiert und davon träumt, die hübscheste Prinzessin im ganzen Land zu sein. Seine Klassenkameraden sind weniger tolerant, mobben und quälen die Kaulitz-Brüder auf Schritt und Tritt. "Tom und ich waren die Aliens", erzählt Bill der "Welt" im Interview: "Tom mit seinen Dreadlocks und seinem 'Nazis raus'-T-Shirt und ich mit meinen Haaren, lackierte Nägel. Unsere Looks schrien danach, eins auf die Fresse zu kriegen. Es war jeden Tag wie in den Krieg ziehen."

Die Kaulitz-Brüder 2006: Da waren sie schon Superstars

Zuhause musizieren die Zwillinge viel, ihre musikalische Ader wird vom Stiefvater gefördert. Mit Gustav Schäfer und Georg Listing treten Bill und Tom dann als Schülerband Devilish auf - und werden durch Zufall bei einem Lokalauftritt von einem Musikproduzenten entdeckt. 2005 kommt der Durchbruch mit der Single "Durch den Monsun", da heißt das Quartett schon Tokio Hotel. Quasi über Nacht sind die Kaulitz-Brüder Superstars.

Sänger und Frontmann Bill wird für seinen exzentrischen, androgynen Style geliebt und gehasst wie kein Zweiter. Er ist einerseits der Mädchenschwarm schlechthin, andererseits gibt es "'Kill Bill'-T-Shirts und vor jedem Konzert Polizeieinsatz", wie er dem "Spiegel" berichtete. Und dass die Mädchen irgendwann nur noch zum Kreischen in die Konzerte gekommen seien, nicht wegen der Songs. "Unsere Musik schien fuckegal. Wir hätten auch 'Alle meine Entchen' singen können."

Als Teenie-Idol verschanzt hinter Mauern

Die Bandmitglieder schwelgen im Luxus, doch das Leben als Superstar fordert seinen Tribut. "Ich habe jahrelang wie in einer Raumkapsel gelebt. Securities haben mich abgeholt, irgendwo hingefahren. Außer mit der Band und der Familie habe ich mit niemandem geredet", so Bill Kaulitz gegenüber der "Welt".

Der Buchtitel "Career Suicide" spielt auf den hohen Preis an, den Kaulitz für seinen Ruhm zahlen musste

Kein Wunder, denn die Kaulitz-Brüder werden auf Schritt und Tritt von den Fans belagert. Da nutzt es auch nichts, dass sie sich in einer Villa mit einem zwei Meter hohen Zaun, Kameras und Alarmanlage verschanzen. Irgendwann brechen besonders Wagemutige trotzdem ein und reißen Unterwäsche aus den Schränken. Stalker attackieren die Familie, immer wieder flattern Morddrohungen ins Haus. "Ich bin damals kaum noch vor die Tür. Wenn ich allein im Auto saß, ohne Bodyguard, bekam ich Todesangst." In all diesen Jahren habe er einen "Sozialschaden" wegbekommen, schreibt Bill in seinem Buch. Und dass er zu Alkohol und Kokain griff.

Als er in den Stimmbruch kommt und die Plattenfirma weiter will, dass er in hoher Tonlage singt - schließlich ist Bills Stimme doch der Erfolgsgarant - bilden sich Zysten auf seinen Stimmbändern. Bill kann nicht mehr - und er will nicht mehr. "Es gab Momente, wo ich so fertig war, dass ich dachte, wenn jetzt mein Auto gegen eine Mauer fährt oder ich mit dem Flugzeug abstürze, wäre ich von aller Last befreit", bekennt der Sänger im Interview mit der "Welt". "Nicht, dass ich je eine Todessehnsucht hatte. Es war die reine Erschöpfung. Tür zu und Ruhe."

Flucht nach Amerika

Zusammen mit seinem Bruder Tom bricht Bill aus diesem Leben aus, die beiden ziehen nach Los Angeles, samt Mutter, Stiefvater und fünf Hunden. Hier können sie durch die Straßen gehen, ohne sofort erkannt zu werden. Ein Gefühl, als ob man aus dem Gefängnis ausgebrochen sei und wieder frei atmen könne. Bill arbeitet verstärkt als Model, 2009 war er schon für Karl Lagerfeld über den Laufsteg gegangen. Inzwischen hat er sogar ein eigens Label mit dem kuriosen Namen "Magdeburg - Los Angeles". Er hat seine Herkunft nicht vergessen.

Bill Kaulitz als Modedesigner: Hier zeigt er seine MDLA-Kreationen

Immer wieder wird gemunkelt, dass Tokio Hotel ein neues Album herausbringen, doch die Band lässt sich Zeit. 2013 präsentieren sich Bill und Tom Kaulitz einem Millionenpublikum als Juroren der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Ein Jahr später erscheint dann "Kings of Suburbia", 2017 folgt "Dream Machine". An den Erfolg früherer Zeiten können die Scheiben nicht anknüpfen, Tokio Hotels Stern ist verblasst. Man tourt durch kleinere Hallen. 2019 erscheinen mehrere Singles als Vorbereitung auf ein sechstes Studioalbum. Der Stilmix aus Funk, Soul und Pop unterscheidet sich massiv vom Sound der früheren Jahre, er bringe das Lebensgefühl der Brüder in Kalifornien auf den Punkt, urteilt die Webseite "Hollywoodtramp.de".

Der Sound von Tokio Hotel hat sich gewandelt

Nach wie vor sind die Brüder Kaulitz unzertrennlich, treffen sich täglich. Zumindest bis Tom im August 2019 Heidi Klum heiratet. Mit seiner frischgebackenen Schwägerin Heidi und der ESC-Gewinnerin von 2014, Conchita Wurst, sitzt Bill gemeinsam in der TV-Show "Queen of Drags". Längst hat er seine Rolle als Idol der LGBTQ-Gemeinde akzeptiert.

Kein Glück in der Liebe

Mit Heidi, lässt Bill Kaulitz wissen, verstehe er sich bestens. "Uns verbindet die Leidenschaft zu riesigen Kleiderschränken, die gefüllt sind mit den geilsten Klamotten!" offenbart er dem "Spiegel".

Und wie sieht es bei ihm selbst in Sachen Liebe aus? "Es gab natürlich Beziehungen in meinem Leben. Die sind nur alle nicht so glücklich gelaufen. Ich habe das Problem, dass ich auf kaputte Menschen stehe", bekennt er. Die große Liebe hat er noch nicht gefunden. Er lebe für die Arbeit. In Los Angeles hat er in den Hügeln ein Haus über der Stadt mit eigenem Tonstudio. "Da oben bin ich wie allein auf meinem Berg, mit Berglöwen und Kojoten. Ich verlasse mein Haus nicht groß." Und er gibt zu: "Die Einsamkeit ist mein größter Feind."

Man sieht Bill häufig im Schlepptau von Tom und Heidi

Derzeit allerdings residiert Bill zusammen mit Bruder Tom und Heidi im Berliner Privatclub "Soho House", einer Luxusunterkunft für Reiche und Berühmte, wo absolute Diskretion seitens des Managements oberste Priorität hat.

Seine Biografie präsentierte Bill Kaulitz der Presse in einer Suite des Nobel-Hotels "Waldorf Astoria". Sie sei "ein großes Heldenepos. Ein sehr lustiges, atemraubendes, komplett wahnsinniges Buch", schreibt der deutsche Journalist und Autor Bejamin von Stuckrad-Barre im Vorwort. "Wer ein funktionstüchtiges Gehirn hat und ein intaktes Herz, der muss, darf und wird anhand von Bill Kaulitz immer wieder begreifen: Anderssein ist schön, ist richtig."

Man kann es auch sehen wie Bill selbst, der am Ende seines Buchs resümiert: "Nehmt euch nicht zu ernst! Hab ich auch nicht!"

"Career Suicide. Meine ersten 30 Jahre" von Bill Kaulitz ist im Februar 2021 im Ullstein-Verlag erschienen.