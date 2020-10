Bildbearbeitungs-Apps im Test: "Seen für iOS"

"Seen für iOS" gibt es kostenlos im App Store. Um allerdings unbegrenzten Zugriff auf alle Vorlagen, Seitenübergänge, Sticker und Co. zu erhalten, muss man ein Abonnement für die VIP Version abschließen.

Die VIP Version von "Seen" bietet über 1000 Vorlagen für Instagram Stories. Diese können auch zu einer Favoriten-Liste hinzugefügt werden, um die eigenen Favoriten in der großen Auswahl schnell wieder zu finden. Außerdem kommen zur bereits bestehenden Auswahl nach dem Download auch noch fortlaufend neue Vorlagen hinzu. In der App könnt ihr auch eigene Übergänge zwischen den einzelnen Story-Seiten einstellen. Zudem gibt es eine Auswahl an Stickern, GIFs und Filtern, die den Stories zusätzlich noch das gewisse Etwas verleihen sollen. Auch kann ein animierter Text eingefügt werden, um sich auf Instagram oder Facebook mit seinen Posts abzuheben.

In der Basisversion steht einem leider wirklich nur eine recht begrenzte Anzahl an Layouts zur Verfügung, dagegen findet man immerhin zahlreiche kostenlose Bildübergänge. Auch bei Text und Stickern bietet die Basisversion gibt es eine ordentliche Auswahl.

Jedoch sieht man bereits nach dem Download welche Vorlagen und Möglichkeiten der Premium-Version vorbehalten sind und kann so für sich selbst entscheiden, ob einem die zusätzlichen Möglichkeiten ein Abonnement wert sind.

Wer sich wirklich Mühe geben will mit der Gestaltung des eigenen Social-Media-Auftritts findet in "Seen" einige Möglichkeiten, um kreativ eigene Stories zu erstellen, die sich sehen lassen können.

Top 3 Pros:

- VIP Version bietet eine große Auswahl an Filtern und Vorlagen

- cooles Design

- einfache Bedienung

Top 3 Cons:

- Kostspielige VIP Version

- Wenige Vorlagen in der kostenlosen Version

- Unübersichtliche Startfläche

Preis: Kostenlos für iOS-Geräte

VIP-Version: 8,99€ für einen Monat, 38,99€ pro für 12 Monate, 74,99€ einmaliger Kauf

Hersteller: Lightricks Ltd.