Bildbearbeitungs-Apps im Test: "Pro Camera für iOS"

Die App "Pro Camera" findet man im App Store unter verschiedenen Namen – im deutschen iOS-Shop beispielsweise als "Bilder&Video Bearbeiten - Foto". Die Anwendung gibt es kostenlos, aber In-App-Käufe sind möglich. Sie ist kompatibel mit iPhones und iPads.

"Pro Camera" enthält eine Vielzahl an Funktionen für Nutzer und Nutzerinnen bereit. So könnt ihr zum Beispiel eure existierenden Fotos und Videos bearbeiten oder neue gleich beim Aufnehmen mit Filtern und Effekten versehen. Die Auswahl an Möglichkeiten in der App ist prinzipiell erstaunlich groß. Ihr könnt für eure Fotos sowohl den Fokus als auch den ISO-Wert anpassen oder einen Weißabgleich vornehmen. Zudem gibt es die Möglich, auf verschiedene Kamera-Modi zurückzugreifen, so auch die allseits beliebte Fish-Eye-Cam. Wem das noch nicht reicht, der kann sich an Lichteffekten, Rahmen, Filtern (z. B. LOMO- oder Graustufen-Filter) probieren. Die Transparenz der Filter lässt sich verstellen.

Im Vergleich mit konkurrierenden Apps kann "Pro Camera" definitiv mithalten. Ein dickes Minus der Anwendung ist allerdings die Tatsache, dass von der großen Auswahl an Tools in der Basisversion nicht so viel vorhanden ist. Wem die geringe Anzahl an Bearbeitungsmöglichkeiten verständlicherweise nicht reicht, der kann in einem kostenlosen dreitägigen Abonnement einmal austesten, ob ihm extra Filter, Aufkleber und Effekte der VIP-Version zusagen. Diese kostet mit 0,64 Euro pro Monat (7,74 Euro pro Jahr) verhältnismäßig wenig, auch eine einmalige Zahlung ist möglich.



Top Pros:

- Großes Repertoire an Fotobearbeitungswerkzeugen

- übersichtliches Interface



Top Cons:

- nur zehn Filter in der kostenlosen Version

- keine Overlays in der kostenlosen Version



Preis: Kostenlos für iOS

VIP-Upgrade: 0,64€ monatlich// 7,74€ jährlich // 13,04€ einmalig

Hersteller: 智新 卞