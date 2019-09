Bildbearbeitungs-Apps im Test: "Photo Lab"

Ob als Mona Lisa, Clown oder van Gogh – mit „Photo Lab“ werden eure Fotos zu wahren Kunstwerken.

Photo Lab ist kostenlos im iOS-App-Store für iPad und iPhone erhältlich. Die App besticht mit einer breiten Auswahl an Filtern und Effekten, mit denen ihr Selfies und andere Fotos hochwertig bearbeiten könnt. GIF-Effekte und Fotomontagen mit Sounds bringen zudem eine Menge Spaß für Bewegtbild-Fans – so können eure Stillleben zum Leben erweckt werden! Der vollen Funktionsumfang der App ist leider nur in der „Pro-Version“ verfügbar, die ihr jedoch drei Tage kostenlos testen könnt.

Der Vorteil von Photo Lab ist der Preis der Pro-Version. Das monatliche Abo fällt mit 3,99€ vergleichsweise günstig aus. Auch das lästige Wasserzeichen, dass euch in der kostenlosen Version auf jedem bearbeiteten Foto nervt, verschwindet von der Bildfläche. Leider bietet Photo Lab bei all der Auswahl wenig Möglichkeiten zur Selbstentfaltung. Es gibt zwar einige Standard-Tools, wie „Beschneiden“ oder Farbkorrekturen, ansonsten sind jegliche Filter und Effekte sind mit einem Klick hergestellt. Die Software erledigt den Job – was leider ein wenig auf den Spaßfaktor drückt. Wen das nicht stört, der kann mit den Filtern dennoch eine Menge Spaß haben. Denn: auf die Preset-Filter ist Verlass. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Top 3 Pros:

Große Auswahl an Tools

GIF-Effekte für Bewegtbild

Günstige Pro-Version

Top 3 Cons:

Werbung und Wasserzeichen in der kostenlosen Version

App läuft teilweise nicht flüssig

Keine Dokumentation der benutzten Tools

Preis: Kostenlos für iOS / Pro-Version als monatliche Zahlung: 3,99€

Hersteller: VicMan LLC