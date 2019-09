Bildbearbeitungs-Apps im Test: "Filterra"

"Filterra" ist kostenlos im iOS-App-Store für iPad und iPhone erhältlich. Die App bietet eine große Anzahl an Bearbeitungstools - unter anderem gängige Lichteffekte und Filter, aber auch spezielle "Beauty"-Werkzeuge für Selfies. Um alle Filter freizuschalten, muss ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden.

In der Testversion sind 30 Effekte verfügbar. Mit Filtern aus den Kategorien „Nature“ und „Skinbase“ könnt ihr besonders Landschaftsbilder und Selfies hochwertig verbessern. Auch punktet „Filterra“ mit einer Reihe an aufwendigen Anpassungsmöglichkeiten, mit denen sich beispielsweise Textur und Sättigung eines Fotos verändern lassen. Zudem dokumentiert die App die eingesetzten Tools und macht Veränderungen leichter.

Ein großes Manko von „Filterra“ ist, dass man selbst nur wenig kreativ sein kann. Trotz der großen Auswahl an Bearbeitungsmöglichkeiten zaubern sich die Effekte und Filter mit einem einzigen Klick aufs Bild – Optionen, wie Radierer oder Stift, fehlen gänzlich. Bereits bearbeitete Fotos lassen sich nicht in einer Ablage in der App speichern. Außerdem muss man, will man ein fertiges Bild abspeichern, erst ein Video anschauen, oder die Pro-Version abonnieren, um das „Filterra“-Wasserzeichen verschwinden zu lassen.

Top 3 Pros:

Breite Auswahl an Bearbeitungstools

30 Filter in der Testversion

Coole Sticker für eure persönlichen Bilder

Top 3 Cons:

Wasserzeichen in der kostenlosen Testversion

Werbung in der Testversion

App läuft zuweilen nicht flüssig und stockt

Preis: kostenlos App für iOS mit in-App Käufen, Vollversion für iOS: 6,49 pro Monat; 30,99€ pro Jahr

Entwickler: Utility App LP