Bildbearbeitungs-Apps im Test: "FilmCam für iOS"

Die App "FilmCam für iOS" gibt es kostenlos im App Store. Das Interface ist übersichtlich, da die Anwendung generell nicht sehr viele Funktionen für Nutzer bereithält. Vorab gilt es zu erwähnen, dass es die App ausschließlich auf Englisch gibt – durch die einfach gehaltenen Symbole ist jedoch alles leicht verständlich.

Mit "FilmCam" könnt ihr entweder neue Fotos im Vintage-Kamera-Look schießen oder eure bereits gemachten bearbeiten. Hierfür gibt es jedoch nur eine Formateinstellung, die sich auch nicht verändern lässt: Retro Grainy Filter auf 35 Millimetern. Das muss einem nichts sagen, man erkennt den klassischen Polaroid-Look sofort.

Die Applikation ermöglicht es euch, Filter und Lichteffekte auf eure Bilder zu packen, sie zu beschneiden, ein Datum in verschiedenen Farben einzusetzen und dem Bild einen Polaroid-Rahmen zu verpassen. Hier habt ihr jeweils einige Varianten, was Farbe oder Effektstärke angeht. Leider gibt es in der frei verfügbaren Version lediglich vier Filter und vier Lichteffekte – zumindest euren Rahmen könnt ihr aus dem kompletten Sortiment aussuchen. Für umgerechnet 3,29 Euro im Jahr oder 1,64 Euro pro Monat könnt ihr die Pro-Version von "FilmCam" nutzen, die ihr vorher für drei Tage testen dürft. Alternativ könnt ihr die App für eine Einmalzahlung von 5,76 Euro kaufen.

Die kleine Auswahl dämpft den Editier-Spaß in jedem Fall. Die niedrigen Kosten für die Pro-Version und die damit verbundene Aussicht auf wesentlich mehr Filter und Effekte machen das Upgrade jedoch sinnvoll.

Top 3 Pros:

- Einfache Bedienung

- Große Auswahl an Rahmen in der kostenlosen Version

- Günstige Pro-Version

Top Cons:

- Kaum Filter und Effekte in der kostenlosen Version

- Generell kleine Auswahl an Bearbeitungsmöglichkeiten

Preis: Kostenlos für iPhones und iPads

Premiumversion: 1,64€ pro Monat/3,29€ pro Jahr/5,76€ Einmalzahlung (3 Tage kostenloser Test möglich)

Hersteller: Xiujuan Zheng