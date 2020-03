Bildbearbeitungs-Apps im Test: "Fade It"

„Fade It“ ist als kostenloser Download für iPhones und iPads ab iOS 10.0 erhältlich.

Das Alleinstellungsmerkmal der App : „Fade It“ App bietet eine Vielzahl an Filtern, die von einer eigenen Community kreiert werden. Mit denen könnt Ihr Euren Fotos intensive Farb-Effekte verpassen und sie in beeindruckende Kunstwerke verwandeln.

Außer 14 kostenlosen Filtern gibt es in der von uns getesteten Free-Version kaum weitere Bearbeitungsmöglichkeiten. In zwei kleinen Menüs kann eine Farbgebung per Filter erfolgen, zudem kann man Bilder mit einem sogenanten Bokeh-Effekt versehen.

Von der vom Hersteller hervorgehobenen „Community“ und den zahlreichen monatlich hinzugefügten Filtern gab es in der Free-Version leider keine Spur.

Auch wenn „Fade It“ kostenlos erhältlich ist und sich auch ohne In-App-Käufe nutzen lässt, bietet die App kaum einen nennenswerten Mehrwert gegenüber anderen Apps.

Top 2 Pros:

- Schöne und abwechslungsreiche Auswahl an Filtern

- Einfach zu bedienen

Top 3 Kons:

- Nur 14 Filter in der kostenlosen Basisversion

- Kaum Bearbeitungsmöglichkeiten

- Keine deutsche Version verfügbar

Preis: Gratis für iOS / 3,49 € pro Monat oder 17,99 € pro Jahr für die Vollversion

Hersteller: Gustavo Severo