Auch wenn es ein bisschen wie ein großes Feuer aussieht oder wie viele Silvesterraketen, die gerade in alle Richtungen starten - es ist beides nicht. Was der Junge sich hier anschaut, ist eine Lichtinstallation im Park des Stavros Niarchos Foundation Cultural Center in Griechenlands Hauptstadt Athen. Die aktuellen Lichtinstallationen können noch bis zum 7. Januar bewundert werden.