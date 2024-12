Auf einer Breite fast dreimal so groß wie die Niagarafälle stürzen die Wassermassen an den Iguazú-Wasserfällen im Dreiländereck von Argentinien, Brasilien und Paraguay in die Tiefe. Iguazú bedeutet in der Sprache der Guaraní-Indianer "große Wasser". Was absolut treffend beschrieben ist. Schmetterlinge, Vögel und unzählige verschiedene Pflanzen nähren sich aus den enormen Wassern.