Bild des Tages: Wo der Pfeffer wächst

Ostern im Krieg

Dieses Kind zündet seine Kerze während der Ostermesse in der Erlöserkathedrale in Moskau, Russland, an. Orthodoxe Christen feiern ihre Ostermesse am Abend oder in der Nacht. Das Anzünden der Kerzen inmitten der Dunkelheit ist dabei ein wichtiges Ritual. Doch die meisten orthodoxen Christen in der Ukraine müssen dieses Jahr bei Tag feiern. Denn nachts ist wegen der Bombenwarnungen Sperrstunde.