Hallo mein Engel

Unweit der Botschaft Russlands in Berlin wurde für einige Tage ein in der Ukraine zerstörter russischer Panzer aufgestellt. Die Kunstinstallation soll seit dem Jahrestag der russischen Invasion als Mahnmal dienen. Direkt neben dem Symbol für die Gewalt will dieser Friedensengel an die Möglichkeit erinnern, den Krieg zu beenden. Heißen wir ihn und den Friedensgedanken in unserer Welt willkommen!