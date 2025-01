Mit einem Fisheye-Objektiv hat der AP-Fotograf Andrew Harnik diese ungewöhnliche Perspektive im Kapitol in Washington erzeugt: Im Bildzentrum ist der in eine US-Flagge gehüllte Sarg des verstorbenen 39. Präsidenten der USA, Jimmy Carter, zu sehen. Er war am 29. Dezember mit 100 Jahren gestorben. Aufgenommen ist das Foto aus der Kuppel, die sich in mehr als 50 Metern Höhe über den Sarg wölbt.