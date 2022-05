Bild des Tages: Wildpferdefang im Münsterland

Wachs-Queen vor dem Fest

Mitarbeiterinnen des Wachsfigurenkabinetts Madame Tussauds in London legen letzte Hand an Elisabeth II. Das Vereinigte Königreich feiert vom 2. bis 5. Juni das Platin-Jubiläum der Queen. Die heute 96-Jährige bestieg den Thron am 6. Februar 1952, also vor gut 70 Jahren. In der britischen Geschichte war noch nie ein Monarch so lange im Amt.