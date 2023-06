Sengende Sonne, trockene Erde - bei diesen Verhältnissen kann aufsteigende Luft gelegentlich zu einem Mini-Wirbelsturm werden, wie hier bei Jacobsdorf im ostdeutschen Bundesland Brandenburg. In Deutschland sind die obersten Bodenschichten an manchen Orten derzeit so trocken wie sonst erst im August - dabei fängt der Sommer zumindest kalendarisch erst in einer Woche an.