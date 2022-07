Wenn es Nacht wird am Kumano-Nachi-Schrein

Der Ort hat etwas Magisches: Eine alte Steintreppe führt hinab zu rauschenden Wasserfällen. Jedes Jahr am 14. Juli wird hier am Kumano-Nachi-Schrein in Wakayama in Westjapan ein Feuerfest zelebriert. Singende Fackelträger erleuchten dann den Pfad durch den dunklen Wald. Mit dem Ritual werden zwölf Shinto-Gottheiten einmal im Jahr zum heiligen Wasserfall geleitet.