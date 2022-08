Wenn der Löwe nach Hause kommt

Weite Teile von Frankreichs Atlantikküste standen aufgrund der großen Hitze in Flammen. Auch der Zoo in La Teste-de-Buch musste deshalb evakuiert werden. Jetzt gibt es teilweise Entwarnung: Das Feuer in der Gegend gilt seit einer Woche als gelöscht. Alle Bewohner durften längst in ihre Häuser zurückkehren - jetzt endlich auch die Löwen.