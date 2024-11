Der Mann mit dem Rauschebart reiste am Donnerstag umweltfreundlich mit einem Solarschiff der Deutschen Post an. Mit dem Wasserfahrzeug befördert die Post normalerweise Pakete auf der Berliner Spree. In der Weihnachtspostfiliale Himmelpfort seien bereits rund 8000 Wunschzettel von Kindern aus dem In- und Ausland eingetroffen, berichtete die Deutsche Post.