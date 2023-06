Vatertag in den USA: Fernando trägt seine Tochter Dannesy durch die Wasserspiele des Discovery Green Parks in Houston, Texas. In vielen Teilen der Welt gab es in letzter Zeit extreme Hitze, da ist man für jede Abkühlung dankbar. Und in den USA ist der Vatertag dazu ein willkommener Anlass: Er gilt als besonderer Feiertag, der gerne für gemeinsame Aktivitäten genutzt wird.