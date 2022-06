Munch-Museum mit "Mutter"

Schaulustige beobachten, wie die Skulptur "Die Mutter" der britischen Künstlerin Tracey Emin mit einem Kran an ihren Platz vorm Munch-Museum in Oslo gebracht wird. Die neun Meter hohe und rund 18 Tonnen schwere Bronzeskulptur wurde in Teilen aus London verschifft und kam mit Verspätung in Norwegens Hauptstadt an. Das Werk stellt eine Frau dar, die über einem unsichtbaren Kind kniet. (03.06.2022)