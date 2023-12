240 leere Stühle stehen stellvertretend für die rund 240 Geiseln, die am 7. Oktober beim Überfall auf Israel in die Fänge der Hamas geraten waren. Auf dem Hostage Square vor dem Tel Aviv Museum of Art in Tel Aviv befindet sich diese Kunstinstallation. Der Ort war zuletzt ein Sammelpunkt für viele Israelis geworden, die dort der Hamas-Geiseln gedachten oder an sie erinnerten.