Eisumhüllt sind diese Zweige eines Baumes bei Schierke im Bundesland Sachsen-Anhalt. Frost und Nebel haben den Brocken in der Mitte Deutschlands fest im Griff. Oberhalb von 800 Metern verwandeln sie den höchsten Berg des Harzes in eine bizarre Winterlandschaft. Und das bleibt erst mal so. Auch in den kommenden Tagen ändert sich das Wetter am Brocken kaum.