Möhrenstraße statt Mohrenstraße: Unbekannte wollten wohl den Umbenennungs-Prozess beschleunigen. Der Name der Straße in Köln ist umstritten und gilt in seiner Wirkung als rassistisch - auch wenn er anders als in Berlin keinen kolonialistischen Bezug hat. Er geht auf den katholischen Heiligen Gregorius Maurus zurück, dessen Grab sich in der Nähe befindet. Bald soll der Straßenname geändert werden.