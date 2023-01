Ein viel zu warmes Jahr - bis zum Schluss

T-Shirt-Wetter am Starnberger See. Und das in den letzten Stunden des Jahres! Zu Silvester stieg die Temperatur nicht nur im Süden Deutschlands, sondern auch im Westen über die Marke von 20 Grad. So blieb sich das insgesamt viel zu warme Jahr 2022 auch bis zum Ende treu.