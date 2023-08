Ein Pinselstrich in grau, einer in orange - und mitten durch ein fahrendes Auto: Die künstlerisch anmutende Luftaufnahme zeigt die gänzlich überfluteten Straßen in Thousand Palms, Kalifornien. Tropensturm "Hilary" führte tagelang zu Starkregen in Rekordhöhe. Schulen, Straßen und Geschäfte mussten geschlossen werden.