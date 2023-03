Bild des Tages: Surfen im Englischen Garten

Die frierenden Palmen von Hesperia

Ein seltener Wintersturm fegte in der vergangenen Woche über den US-Bundesstaat Kalifornien hinweg, brachte Regen und Schnee, wo es sonst eher warm und trocken ist. Der Sturm ist vorbei, die Kälte bleibt. Und so müssen in Hesperia am Rande der Mojave-Wüste die Palmen weiter bibbern. Auch in den kommenden Tagen wird es dort nachts frostig.