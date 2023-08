Er träume davon, sagte Martin Luther King Junior vor 60 Jahren, dass seine vier Kinder eines Tages in einer Nation leben, in der sie nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. In Washington erinnerten Tausende an Luther Kings "I Have a Dream"-Rede. Die Redner betonten, Kings Traum sei noch lange nicht erreicht.