Der Sommer 2023 wird vielen Menschen in Europa wohl eher in schlechter Erinnerung bleiben: Dürre in Frankreich, Temperaturen von teils mehr als 40 Grad, Waldbrände in Griechenland. Doch es gibt auch Bilder wie diese, die uns ein bisschen mit dem Wetter versöhnen. Hier lacht die Sonne zahlreichen Heißluftballons entgegen, die in der türkischen Region Kappadokien unterwegs sind.