Bunte Fußball-Fans

Wie ein Wimmelbild mutet die Zuschauertribüne im Rajamangala National Stadium in der thailändischen Hauptstadt Bangkok an - die Besucher hatten sich während des Testspiels zwischen Manchester United und FC Liverpool (4:0) ihre Einmal-Regenjacken angezogen. Beide Mannschaften halten derzeit ihr Trainingslager in dem Land ab, am 5. August geht es dann los mit der Premier League.