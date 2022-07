Welt

Bild des Tages: Summer in the City

Wer will schon in den Urlaub fliegen, wenn er in London in einem transparenten Sky Pool 35 Meter über dem Boden schwimmen kann?

Summer in the City Fast ähneln sich das Flugzeug und der Schwimmer ein wenig - einer hoch in der Luft und der andere, nun ja, hoch im Wasser. Denn das Schwimmbecken im Bild ist nicht irgendeines, sondern gehört zu den luxuriösesten der Welt, es schwebt 35 Meter über dem Boden. Erst kürzlich eröffnet, ist der transparente Sky Pool im Londoner Stadtteil Nine Elms zwischen Luxusimmobilien in der Luft aufgespannt.

Champagner, aber dalli! Jedes Jahr messen sich Kellnerinnen und Kellner von Bars und Restaurants im Londoner Stadtteil Soho in einer Kernkompetenz ihres Fachs: Schnell sein und gleichzeitig die Balance halten. Die Teilnehmenden des "Waiters Race" dürfen das Tablett nur mit einer Hand halten und müssen die darauf befindliche Champagnerflasche, Glas und Aschenbecher heil über die Ziellinie bringen. Nichts für Anfänger!

Keine Berührungsängste Das islamische Opferfest Eid al-Adha findet in diesem Jahr vom 8. bis 12. Juli statt. Auf dem Foto sieht man viele Muslime am heiligen Schrein von Imam Abbas in Kerbela. Mit dem Opferfest wird an eine Geschichte aus dem Koran erinnert: Prophet Ibrahim war bereit, Allah seinen Sohn zu opfern. Doch Allah verhinderte es. Stattdessen wurde ein Lamm geopfert. Darum werden auch heute Tiere geschlachtet.

Dinosaurier im Sand! Im belgischen Middelkerke können die Besucher aktuell mehr als 50 Skulpturen aus Sand bewundern. Ein Team aus 30 Bildhauerinnen und Bildhauern, das aus der ganzen Welt zusammengekommen ist, hat dafür 6.000 Tonnen Sand verbraucht und vier Wochen an den "Dinos" gearbeitet.

Schach macht schlau Rund tausend Grundschulkinder haben auf dem Bremer Marktplatz an langen Tischen Schach gespielt. Nach Angaben der Bremer Bildungsbehörde handelte es sich dabei um das bundesweit größte Projekt dieser Art. Auch an Schulen wird in Bremen wöchentlich eine Stunde Schach gespielt. Denn: Schach macht schlau! Ziel ist, die Bildungschancen aller Kinder zu verbessern.

Der Feuerspucker In der nordspanischen Stadt Pamplona wird nach zwei Jahren Coronapause wieder das San Fermín-Fest mit dem berühmten Stiertreiben gefeiert. Dieser feuerspeiende Stier ist harmlos und nur die Vorhut. Jedes Jahr werden allerdings etliche Menschen bei der Hatz verletzt. Gefeiert wird bis zum 14. Juli.

Ruhe vor dem Sturm Hunderte Tauben spazieren um zwei schlafende Pilger vor der Großen Moschee von Mekka. Ab Mittwoch werden in Saudi-Arabien rund eine Million muslimische Pilger zum größten Hadsch seit Ausbruch der Corona-Pandemie erwartet, unter ihnen auch 850.000 Gläubige aus dem Ausland. Der fünftägige Hadsch gehört zu den fünf Säulen des Islam.

Wohin geht's Richtung Klimaschutz? In Zeiten der weltweiten Energiekrise scheint der richtige Weg Richtung Klimaschutz vielfach nicht mehr klar: Gut, dass Aktivisten zur Erinnerung einen richtigen Schilderwald vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin aufgestellt haben. Tempo 100, mehr Zug und Fahrrad statt Auto - eigentlich ganz einfach, oder?

Gefangen im Wasser Nun heißt es Ausharren: Tropensturm Bonnie hat die Straßen von San Salvador, Hauptstadt des mittelamerikanischen Landes El Salvador, komplett mit Wasser geflutet. Nach Angaben der Rettungsdienste kam bei Starkregen und Gewitter eine 24-jährige Frau ums Leben, ein Mann wird vermisst. Auch in Nicaragua wütete der Hurrikan, mehrere Menschen starben.

Pferderennen als farbenfrohes Spektakel Jedes Jahr am 2. Juli und 16. August wandelt sich der Piazza del Campo, der wohl schönste Platz Italiens in eine brodelnde Wettkampfarena. In der toskanischen Stadt Siena treten zweimal im Jahr die Stadtteile zu einem der bekanntesten und härtesten Pferderennen Europas an. Das Rennen um das seidene Siegesbanner (Palio) dauert lediglich 75 Sekunden, die Vorbereitungen beginnen jedoch Monate zuvor.

Die Macht des Augenblicks Über der Skyline von Frankfurt am Main entlädt sich eines der vielen Sommergewitter - dieses Mal gesehen und festgehalten von der höchsten Erhebung des Taunus - dem Feldberg. In Deutschland gibt es zur Zeit viele Gewitter, denn warme Sommerluft trifft in hohen Lagen auf Polarluft. Diese reiben aneinander und entladen sich. So entstehen diese eindrucksvollen und wunderschönen Blitze.

Die Mähdrescher rollen früher In der Regel beginnt die Getreideernte eigentlich erst im Juli. Doch Trockenheit und Hitze haben dafür gesorgt, dass die Gerste "notreif" ist und frühzeitig vom Feld geholt werden muss. Bei den Ernteergebnissen sei auch mit Ertrag- und Qualitätsverlusten zu rechnen, sagte das Sächsische Landwirtschaftsministerium.

50 Kilo auf dem Kopf Dieser Mann in Manikgonj transportiert 50 Kilogramm Jute auf dem Kopf. Bangladesch ist der zweitgrößte Juteproduzent der Welt. Aufgrund ihrer Farbe und dem leichten Schimmer wird Jute auch als "Goldene Faser" bezeichnet und ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für das südostasiatische Land. Doch die Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion in Bangladesch sind hart und schlecht bezahlt.

Nichts mehr im Fluss Die irakischen Sumpfgebiete von Chibayish liegen am Euphrat, der um diese Jahreszeit üblicherweise seinen höchsten Wasserstand aufweist. Doch bis hierhin musste der größte Fluss in Vorderasien bereits sechs Stauseen durchfließen. Vor allem die Türkei kann die Wasserführung des Euphrat nahezu alleine kontrollieren. So ist das Marschland in Mesopotamien inzwischen fast vollständig ausgetrocknet.

Ein Fischkopf für den Schutz der Meere Gegen Vermüllung, Überfischung und die Klimakrise: Vor der UN-Ozeankonferenz in Lissabon demonstrieren Aktivisten mit Fischköpfen bekleidet für einen besseren Schutz der Weltmeere. Sie fordern Politiker auf, schneller zu handeln. Die Meereskonferenz findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt mit tausenden Teilnehmenden aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft.

Der Mensch kann doch fliegen! Mit purer Kraft schaffen es diese jungen Leute im Toyosu-Gururi-Park in Tokio sich einmal um sich selbst zu drehen. Die Rückwärtssalti sehen an sich schon imposant aus - doch die Hochhaus-Kulisse der japanischen Millionenstadt tut ihr Übriges.

Schwerelose Schwerstarbeit Sie schweben wie Nixen beim Ball von Poseidon: Hochleistungssportlerinnen bei der Arbeit! Immer im Blick: die Medaillenränge bei der Schwimmweltmeisterschaft in Budapest. Hier sind die Synchronschwimmerinnen aus der Slowakei am Start. Doch andere waren noch graziler und athletischer. Die Slowakinnen kamen auf Platz 12.

Traumschiff auf Rädern 75 Oldtimer haben am Freitagmittag die Blicke auf der Waldshuter Kaiserstraße auf sich gezogen. Die 13. internationale Weinstraßen-Rallye Vino Miglia durch sechs Länder mit Start und Ziel in der Pfalz machte auf der sechsten Etappe in Waldshut unweit der Schweizer Grenze Station. Die Tour wird auch als "Traumschiff auf Rädern" bezeichnet und findet alle zwei Jahre statt. (25.06.2022)