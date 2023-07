"Bous al mar" heißt das große Volksfest in der südspanischen Küstenstadt Denia zwischen Alicante und Valencia - und bedeutet so viel wie "Stiere ins Meer". Dabei lassen sich einige Hobby-Toreros in Badeshorts von einem Stier verfolgen und springen dann am Ende der Hatz ins Meer - und die Stiere hinterher. Tierschützer protestieren Jahr für Jahr gegen das Spektakel.