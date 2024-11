Für die traditionelle Thanksgiving-Parade in New York wurden wieder riesige Heliumballons aufgeblasen. Mit dabei in diesem Jahr: Spider-Man. Er und andere Figuren werden an diesem Donnerstag durch die Straßen der US-Millionenmetropole gezogen - begleitet von Tausenden Tänzern, Musikern, Fahnenträgern und Kostümierten. Ein Spektakel für die Zuschauer - am Streckenrand und vor den TV-Geräten!