Nach den Hitzemonate April, Mai und Juni hat der Monsun in Indien etwas Abkühlung gebracht. Dennoch bleiben die Temperaturen konstant über 30 Grad Celsius. Hier verkauft ein Schirmverkäufer Sonnenschirme an Pendler, um sich vor der Sonne zu schützen. Die Hitzewellen haben in den letzten zehn Jahren in Indien zugenommen. Hinzu kommt eine Wasserknappheit, unter der Millionen Menschen leiden.