Der ehemalige Bergmann Jürgen Jakubeit arbeitet im Trainingsbergwerk Recklinghausen. Er tut alles dafür, dass der Bergbau in den Köpfen der Menschen bleibt. In Recklinghausen ist eine Zeche original nachgebaut. In Führungen zeigt er Besuchern, wie hart die Arbeit damals unter Tage war. "Wenn wir das nicht machen würden, weiß in zehn Jahren keiner mehr, was Bergbau war".