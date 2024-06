Das Schweriner Schloss wurde im Zuge des historischen Schlossfestwochenendes mit der Licht- und Laserinszenierung "Son et Lumière" in ein ganz besonderes Licht getaucht. Zudem schallten unter dem Motto "Sound of Germany" Melodien bekannter deutscher Musiker und Komponisten über den Platz. Das Schauspiel lockte Tausende Zuschauer an, die bei kostenlosem Eintritt dem Spektakel beiwohnten.