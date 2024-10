Luzide Lightshow in lila, rosarot und gelb - am Nachthimmel Neuseelands ist dieser Tage ein spektakuläres Naturschauspiel zu bestaunen: Aurora Australis - Südlichter. So werden die Polarlichter auf der südlichen Erdhalbkugel genannt. Wie ihr Pendant in der nördlichen Hemisphäre, die Nordlichter, entstehen sie, wenn Sonnenstürme auf die Erdatmosphäre treffen. Lila ist dabei eher selten zu sehen.