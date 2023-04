Kunst der Erleuchtung

Verspielte, feingliedrige Blumenornamente und Muster auf Wänden, Decke und Boden - gezeichnet von einem erleuchteten Stahlkubus, der von einer unsichtbaren Kraft gehalten scheint. Die Licht-Stahlinstallation stammt von der pakistanisch-amerikanischen Künstlerin Anila Quayyum Agha und ist Teil der Ausstellung "All the Flowers Are for Me", die derzeit in den Royal Botanic Gardens in London gastiert.