Mahnmal

Es ist ein Aufruf eines Künstlerkollektivs direkt gegenüber des Gebäudes der Vereinten Nationen in New York: Richtet eure Augen auf den Iran! Die Kunstinstallation ist von der aktuellen Frauenrechtsbewegung im Iran inspiriert. Die in New York und Berlin lebende iranische Künstlerin Shirin Neshat hat daran mitgewirkt.