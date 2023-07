Mit einem großen Sonnwendfeuer feierten die Menschen in der dänischen Hafenstadt Køge die Mittsommernacht. Als Sommersonnenwende, Sonnenwende oder Sommernachtsgleiche wird der Tag bezeichnet, an dem die Sonne ihren höchsten Stand über der Nordhalbkugel erreicht. An diesem Tag im Jahr scheint die Sonne am längsten und die Nacht ist am kürzesten.