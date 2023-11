Nüchtern betrachtet entstehen die vielen tollen Farben im Herbst durch den Abbau von Chlorophyll in den Pflanzenzellen, die mit Photosynthese beschäftigt sind. So werden andere, vielfarbige Farbpigmente in den Blättern sichtbar. Aber der Mensch sieht es nicht immer nüchtern: Die bunte Farbenpracht weckt positive Gefühle in uns. Und das ist besonders in schwierigen Zeiten geradezu herzerwärmend.