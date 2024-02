Sonnenanbeter in Puerto Madryn in der argentinischen Provinz Chubut nutzen die Gunst der Stunde: Angesichts derzeit ungewöhnlich hoher Temperaturen in der Region haben sie sich am Strand versammelt, wie dieses Bild aus der Vogelperspektive zeigt. Mancherorts wurden in Patagonien in den vergangenen Tagen mehr als 40 Grad Celsius gemessen.