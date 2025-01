Der Weihnachtsmann niedergestreckt von einem Geschenk: Die Aktion des Streetart-Künstlers James Colomina am Pariser Platz der Republik regt zum Nachdenken über den Weihnachtstrubel an. Der kann nicht nur an unseren Nerven zehren, sondern auch an der Umwelt, etwa durch Geschenkpapier und Versandkartons. Denn eine Tonne Papier verbraucht in der Herstellung etwa so viel Energie wie eine Tonne Stahl.