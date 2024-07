Nach der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele 2024 am Freitagabend in Paris müssen sich die Geräteturner nicht lange gedulden: Schon am Samstag um 11 Uhr (MESZ) beginnt ihr Wettkampf-Programm in der Bercy Arena. Ein Athlet aus Japan nutzte dort eine Gelegenheit zum Training - ein Fotograf fing dessen Können - dank Mehrfachbelichtung - kunstvoll ein.