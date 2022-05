Welt

Bild des Tages: New York versteckt sich

Die New Yorker Skyline lässt sich am Horizont erahnen, aber das Leben in der Stadt schirmt der Morgennebel vor neugierigen Blicken aus dem All ab. Doch auch der weiße Schleier kann die Magie Big Apples nicht verbergen.

Im Nebel versunken Vielen gilt New York als aufregendste Stadt der Welt, doch wie Big Apple lebt und feiert, lässt sich auf diesem Bild nur erahnen. Eine Nebeldecke schirmt die US-Ostküstenmetropole vor neugierigen Blicken ab. Nur die beiden Brückenpfeiler der Verrazzano-Narrows-Bridge haben den dichten Nebel durchbrochen - und am Horizont lockt die Skyline Manhattans.

Im Schein der goldenen Kuppel Sorgfältig werden die Lichter entzündet, die am thailändischen Dhammakaya-Tempel das Vesakhfest markieren. An diesem wichtigsten gemeinsamen Feiertag der Buddhisten wird auch mit Puja-Ritualen und Prozessionen an Buddha Siddhartha Gautama erinnert.

Keine rosigen Aussichten Zehntausend buddhistische Mönche haben in Myanmar an Buddhas Geburtstag an einer religiösen Zeremonie des Regimes teilgenommen. Andere bezeichneten die Junta auf Facebook als "Monster" mit "blutigen Händen". Die Mönche Myanmars waren lange eine starke Opposition gegen die Militärdiktatur. Doch seit dem Putsch 2021 ist die Geistlichkeit gespalten. Keine rosigen Aussichten für diese jungen Nonnen.

Königliche Pferdefreuden Die pferdebegeisterte Monarchin und versierte Reiterin Elizabeth II. ist selber Besitzerin und Züchterin von Englischen Vollblütern - für sie ist es eine Herzenssache, regelmäßig Pferderennen zu besuchen. Bei ihrer Ankunft zum traditionellen Reitturnier in Windsor während der Feiern zu ihrem 70. Thronjubiläum wirkte sie geradezu jugendlich entspannt.

Unter der Haube Die Südostasiatischen Spiele 2021 wurden wegen Corona in diesen Mai verschoben. Aber die "spacigen" Kopfbedeckungen bei der Eröffnungsveranstaltung in Hanoi sollen kein Social-Distancing ermöglichen. Die Kegelhüte sind eines der Wahrzeichen Vietnams und schützen vor Sonne und Regen. Und sie sollen in ihrer modernisierten Form wohl eher die Verbindung zwischen Tradition und Moderne symbolisieren.

Endlich etwas Abkühlung Mit einem Sprung in das kühlere Nass des Yamuna in der indischen Millionenstadt Prayagraj: Schon seit Wochen leiden die Menschen in dem Land unter einer extremen Hitzewelle von über 40 Grad. Ein echter Genuss dürfte das Bad dennoch nicht sein. Der Yamuna gehört zu den am meisten verschmutzten Gewässern der Welt. Industrieabfälle und Abwasser werden unkontrolliert eingeleitet.

Der vertikale Wald von Mailand Hochhäuser müssen nicht grau und trostlos aussehen - dieses begrünte Gebäude im italienischen Mailand beherbergt hunderte Bäume und Sträucher auf allen vier Seiten. Auch ohne seinen Zwillingsturm ergibt sich somit eine Waldfläche von rund 7000 Quadratmetern. Die Pflanzen sollen möglichst platzsparend die schlechte Stadtluft verbessern sowie Wind und Stadtlärm abhalten.

Wo der Pfeffer wächst "Geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst" - ist in Deutschland ein Sprichwort, wenn man jemanden loswerden will. Dabei geht es dort, wo das Gewürz wirklich wächst, ziemlich gradlinig zu, wie dieses Bild aus China zeigt. Hier bestellt gerade ein Bauer in Bozhou im Osten der Volksrepublik sein Pfeffer-Feld.

Auf der Suche nach Abkühlung Menschen in der indischen Metropole Mumbai suchen noch immer dringend nach Erfrischung. Die Rekord-Temperaturen haben zwar etwas nachgelassen, dennoch wird in der Hitze von Mumbai vieles im Alltag zur Qual.

Paddeln im Wald Mit Booten durch die dichten Baumreihen fahren: Das kann man im Luyanghu Lake Park in der östlichen chinesischen Provinz Jiangsu. Neben dem bewaldeten See gibt es im Park Kornfelder und Fischfarmen. Für die Menschen aus der Umgebung ein beliebtes Ausflugsziel.

Blick aus dem Stadion Wenn Fackeln auf einen dunklen Nachthimmel und ein hell erleuchtetes Stadion treffen, entstehen Fotos wie dieses. Aufgenommen wurde es während des Halbfinal-Rückspiels der UEFA Europa Conference League zwischen Olympique Marseille und Feyenoord Rotterdam im Velodrome-Stadion in Marseille.

Kein Abendspaziergang Über 3000 Feuerwehrleute versuchen den Bränden bei Las Vegas in den USA Einhalt zu gebieten. Mittlerweile ist das fast schon Alltag für die Menschen in den südwestlichen Bundesstaaten der USA. Der Klimawandel schafft die besten Bedingungen für die Feuer, die sich schneller und heißer fortbewegen, so Wissenschaftler.

Iraker leiden unter Wüstensturm Orangeroter Dunst verdunkelt den Himmel über der irakischen Hauptstadt. Viele Iraker klagen über Atembeschwerden. Sowohl in der Hauptstadt als auch im südirakischen Nadschaf wurden Flüge wegen der schlechten Sicht ausgesetzt. Sandstürme sind vor allem im Sommer im Irak keine Seltenheit. Dann kommt es im Wüstengebiet zu starken Nordwestwinden, die über die Auen der Flüsse Tigris und Euphrat wehen.

Im Schatten des Fuji Entspannung am Strand von Fujisawa. Eine Gruppe Japaner genießt den Abend im Schatten des Fuji. Mit 3776 Metern ist er der höchste Berg des Landes. Viele Angestellte haben Anfang Mai traditionell Urlaub, um ein paar arbeitsfreie Tage bei angenehmen Temperaturen zu genießen. Einziges Problem: Die Preise für Flüge und Hotels in typischen Urlaubsgebieten erreichen zur "Goldenen Woche" Spitzenwerte.

Erwachsen werden Das Upanayana-Fest in Indien (hier: Bangalore) stellt die bedeutsamste religiöse Initiation eines hinduistischen Jungen dar. Durch die feierliche Übergabe der heiligen Schnur wird der junge Hindu in seine Kaste aufgenommen. Das Ritual findet gewöhnlich im Alter zwischen acht und zwölf Jahren statt. Der günstigste Tag dafür wird häufig mit der Sternenkonstellation seines Geburtstags bestimmt.

Englisches Spektakel Die Anfänge 1990 waren mit weniger als zwei Dutzend Teams bescheiden. Doch mittlerweile zieht die WM im Gigrudern mehr als 150 Teams aus der ganzen Welt auf die Scilly-Inseln. Anders als die Rennboote liegen die robusten Gigs stabil im Wasser, sind dabei aber auch schwerer und langsamer. Die Gig-WM findet jedes Jahr im Mai vor der Südwestspitze Englands statt.

Bunter Himmel über Dornumersiel Drachensportler aus ganz Deutschland haben am Wochenende im ostfriesischen Dornumersiel hunderte Drachen in den Himmel an der Nordseeküste aufsteigen lassen - dabei wurde auch ein Weltrekordversuch unternommen. 335 miteinander verbundene Lenkdrachen sollten an einer langen Kette vor dem Deich aufsteigen. Doch bei strahlend blauem Himmel und nur wenigen Wolken blies der Wind nicht beständig genug.

Kein Abstand mehr in Mekka Nach zwei Jahren mit coronabedingten Einschränkungen konnten dieses Jahr wieder eine Million Gläubige an der muslimischen Pilgerfahrt nach Mekka teilnehmen. Zuvor waren nur Pilger aus Saudi-Arabien zum Hadsch nach Mekka eingeladen. Der gesamte April ist für Moslems Ramadan. Er stellt eine der fünf Säulen des Islams dar. Mit viel Zeit für Fasten und Gebet.