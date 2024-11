So etwas gab es seit Beginn der Aufzeichnungen vor 130 Jahren noch nie: Der heilige Berg Fuji in Japan Ende Oktober ohne Schnee. Der 3776 Meter hohe Vulkan, der seit 2013 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, trägt in der Regel ab Anfang des Monats eine weiße Kuppe. Die hohen Temperaturen in diesem Jahr hätten dies verzögert, so der japanische Wetterdienst.