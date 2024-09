Auf bis zu neun Ebene stapeln sich die Casteller zu ihren Menschentürmen, den Castells. In Katalonien haben die wagemutigen Konstruktionen seit Beginn des 19. Jahrhunderts Tradition - seit 2010 gehören sie zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. In Wettkämpfen treten Vereinigungen von Castellern, die Colles, gegeneinander an. Etwa am Diada, dem katalanischen Nationalfeiertag am 11. September.