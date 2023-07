Höchste Alarmbereitschaft in Neu Delhi: Am Fluss Yamuna ist der höchste Pegelstand seit 45 Jahren gemessen wurden. Anwohner des Yamuna wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben. Starkregen zur Monsunzeit von Juni bis September richtet in Südasien jedes Jahr Verwüstungen an. Laut Experten verstärkt der Klimawandel das Ausmaß und die Häufigkeit der Monsun-Niederschläge.